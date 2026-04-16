Chimie entre les trios

L'absence de Noah Dobson en première ronde des séries Canadiens-Lightning pourra être compensée si les autres joueurs font leur part, d'après la DG de la Victoire de Montréal.

La robustesse du CH pourrait aussi venir «fatiguer» son adversaire pour faire bouger la rondelle plus rapidement, souligne-t-elle.

Danièle Sauvageau pense même que les Canadiens ont l'avantage face à Tampa, principalement en ce qui a trait à leur premier et leur deuxième trio.

Par contre, le gardien Andrei Vasilevskiy pourrait donner du fil à retordre au Tricolore, à son avis.

Écoutez la directrice générale de la Victoire de Montréal, Danièle Sauvageau, commenter la situation du CH au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.