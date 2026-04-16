 Aller au contenu
En entraînement jeudi matin

Face au Lightning: «On a confiance en nos moyens» chez les Canadiens

par 98.5 Sports

0:00
11:53

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 avril 2026 18:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Face au Lightning: «On a confiance en nos moyens» chez les Canadiens
Quels seront les défis pour le CH en séries contre le Lightning? / La Presse Canadienne / AP Photo / Chris O'Meara

Les joueurs des Canadiens interviewés par Martin McGuire se disent «confiants» face à la première ronde des séries contre le Lightning.

Il a également participé à l'entraînement des joueurs du Tricolore et estime que l'alignement qui y a été présenté devrait être celui que l'équipe présentera sur la glace dimanche.

Quels seront les défis pour le CH en séries? Leur robustesse est-elle un atout? Et les gardiens de but?

Écoutez le compte-rendu du descripteur de matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, jeudi, au micro de Mario Langlois.

Vous aimerez aussi

Les Canadiens mieux équipés qu'en 2021 face au Lightning
Le Québec maintenant
Les Canadiens mieux équipés qu'en 2021 face au Lightning
0:00
8:14
«On a confiance en lui»: Mathieu Olivier réagit à la sortie de Rick Bowness
Les amateurs de sports
«On a confiance en lui»: Mathieu Olivier réagit à la sortie de Rick Bowness
0:00
13:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je ne suis pas surpris que des analystes penchent du côté des Sénateurs»
Rattrapage
À surveiller en séries éliminatoires
«Je ne suis pas surpris que des analystes penchent du côté des Sénateurs»
Les Sénateurs à surveiller en séries: «Il y en a peut-être qui seront étonnés»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
Les Sénateurs à surveiller en séries: «Il y en a peut-être qui seront étonnés»
«Mon père était ému»: Jérôme Charlebois revisite «Je reviendrai à Montréal»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pour les séries éliminatoires
«Mon père était ému»: Jérôme Charlebois revisite «Je reviendrai à Montréal»
Chaque match de séries rapporte de 6 à 8 M$ au centre-ville de Montréal
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Chaque match de séries rapporte de 6 à 8 M$ au centre-ville de Montréal
«Marco Donadel ne tirait pas profit des dernières acquisitions du CF»
Rattrapage
Selon Wandrille Lefèvre
«Marco Donadel ne tirait pas profit des dernières acquisitions du CF»
«On a confiance en lui»: Mathieu Olivier réagit à la sortie de Rick Bowness
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Blue Jackets de Columbus
«On a confiance en lui»: Mathieu Olivier réagit à la sortie de Rick Bowness
«Tampa va gagner: je n’aime pas comment les Canadiens ont fini la saison»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Droit au but avec José Théodore
«Tampa va gagner: je n’aime pas comment les Canadiens ont fini la saison»
«Je ne suis pas malheureux que les Canadiens commencent sur la route»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dès dimanche, face au Lightning
«Je ne suis pas malheureux que les Canadiens commencent sur la route»
Bruny Surin lance sa propre académie de sprint
Rattrapage
Accompagnement de jeunes athlètes
Bruny Surin lance sa propre académie de sprint
«J'ai vu un peu de frustration dans le jeu de Dobes»
Rattrapage
Performances des gardiens
«J'ai vu un peu de frustration dans le jeu de Dobes»
Décision de Michael Hage:«C'est un marathon, pas un sprint» -Pat Brisson
Rattrapage
Retour avec Michigan
Décision de Michael Hage:«C'est un marathon, pas un sprint» -Pat Brisson
«D'un point de vue technique, Tyson Fury était dans une classe à part»
Rattrapage
Victoire face à Makhmudov
«D'un point de vue technique, Tyson Fury était dans une classe à part»
Rory Mcllroy de nouveau champion du Tournoi des Maîtres
Rattrapage
Devant l'Américain Scheffler
Rory Mcllroy de nouveau champion du Tournoi des Maîtres
«Suzuki est le meilleur joueur de centre des Canadiens que j'ai vu jouer»
Rattrapage
Saison de 100 points
«Suzuki est le meilleur joueur de centre des Canadiens que j'ai vu jouer»