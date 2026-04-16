En entraînement jeudi matin

Les joueurs des Canadiens interviewés par Martin McGuire se disent «confiants» face à la première ronde des séries contre le Lightning.

Il a également participé à l'entraînement des joueurs du Tricolore et estime que l'alignement qui y a été présenté devrait être celui que l'équipe présentera sur la glace dimanche.

Quels seront les défis pour le CH en séries? Leur robustesse est-elle un atout? Et les gardiens de but?

Écoutez le compte-rendu du descripteur de matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, jeudi, au micro de Mario Langlois.