Pour les séries éliminatoires

Pour souligner le 50e anniversaire de la chanson mythique de son père, Je reviendrai à Montréal, Jérôme Charlebois lance une version revisitée aux couleurs du Bleu-Blanc-Rouge.

Accompagné de sa conjointe, la chanteuse et mannequin Annie Roy, le fils de Robert Charlebois est venu présenter ce projet au micro de Mario Langlois.

Le projet est appuyé par une vidéo regroupant des images historiques du club.

Robert Charlebois lui-même s’est dit très ému par cet hommage.

Écoutez l'auteur-compositeur-interprète Jérôme Charlebois et sa complice Annie Roy raconter l'histoire derrière leur hommage au Tricolore au micro de Mario Langlois.