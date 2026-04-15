Pour les séries éliminatoires

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«Mon père était ému»: Jérôme Charlebois revisite «Je reviendrai à Montréal»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 avril 2026 22:42

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Mon père était ému»: Jérôme Charlebois revisite «Je reviendrai à Montréal»
Robert Charlebois et Annie Roy / Cogeco Média

Pour souligner le 50e anniversaire de la chanson mythique de son père, Je reviendrai à Montréal, Jérôme Charlebois lance une version revisitée aux couleurs du Bleu-Blanc-Rouge.

Accompagné de sa conjointe, la chanteuse et mannequin Annie Roy, le fils de Robert Charlebois est venu présenter ce projet au micro de Mario Langlois.

Le projet est appuyé par une vidéo regroupant des images historiques du club.

Robert Charlebois lui-même s’est dit très ému par cet hommage.

Écoutez l'auteur-compositeur-interprète Jérôme Charlebois et sa complice Annie Roy raconter l'histoire derrière leur hommage au Tricolore au micro de Mario Langlois.

«Quand on était jeunes, mon frère et moi, on assistait aux spectacles de papa. On écoutait la première période avec lui et les musiciens, puis à 20 h, il devait monter sur scène. Comme il n'y avait pas de reprises ou d'enregistrements à l'époque, il nous disait: "Vers 21 h 30, avant mes trois grosses chansons rock, vous viendrez me donner le score. Je vais chanter Je reviendrai à Montréal et enfiler mon chandail du Canadien pour mettre le party dans la place." (...) C'est cette anecdote qui me revient chaque fois que j'entends la chanson.»

Jérôme Charlebois

Les deux complices ont également abordé leur carrière, notamment dans le milieu de la musique pour enfants.

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