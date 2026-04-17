Ligue nationale de hockey

Penguins de Pittsburgh (41-25-16, 98 points) - Flyers de Philadelphie (43-27-12, 98 points)

L’affiche la plus inattendue. Avec son trio de légendes (Crosby, Malkin, Letang) approchant la quarantaine, bon nombre d’observateurs prévoyaient que les Penguins allaient sombrer sous la banquise. Du tout. Quant aux Flyers, même le directeur général Daniel Brière ne pensait pas que sa formation avait ce qu’il fallait pour participer aux éliminatoires dès cette année. Série imprévisible, s’il en est une. Seule certitude, la bataille de la Pennsylvanie va être un combat de tous les instants, comme d’habitude.

Association de l’Ouest

Avalanche du Colorado (55-16-11, 121 points) – Kings de Los Angeles (35-27-20, 90 Points)

La carrière d’Anze Kopitar, l'excellent capitaine des Kings de Los Angeles qui a annoncé sa retraite, va se prolonger de quelques matchs… mais de pas beaucoup plus. Il est vrai que le gagnant du trophée du président (meilleure fiche durant la saison) n’a pas remporté la coupe Stanley depuis les Blackhawks de Chicago, en 2013, mais avec 121 points au classement et plus de 300 buts inscrits durant le calendrier régulier, on a du mal à penser que l’Avalanche va dérailler contre les Kings, vaincus trois fois d'affilée cette saison.

Golden Knights de Las Vegas (39-26-17, 95 points) – Mammoth de l’Utah (43-33-6, 92 points)

Champions de la section pacifique, les Golden Knights ont récolté moins de points (95) que toutes les équipes qui participent aux séries de l’Association de l’Est. De plus, 17 de leurs victoires sont survenues en prolongation à trois contre trois ou en tirs de barrage, deux aspects qui n’existent pas en séries. Mais ils se sont drôlement bien relancés – six victoires en sept matchs – depuis l’arrivée de l’entraîneur John Tortorella. Le Mammoth de l’entraîneur québécois André Tourigny n’aura amassé que trois points de moins en dépit de sa première place d’équipe repêchée. Le sort des chevaliers dorés de Las Vegas pourrait-il dépendre de la contribution d’un Mitch Marner? Après sa moins bonne production de buts (24) et de points (80) depuis la saison 2017-2018 - on exclut les années de pandémie -, peut-on croire qu'un joueur qui a compté 13 buts en 70 matchs éliminatoires en neuf ans avec les Maple Leafs chance la donne?

Stars de Dallas (50-20-12, 112 points) – Wild du Minnesota (46-24-12, 104 points)

Avez-vous déjà assisté à un match Stars-Wild en personne? L’intensité entre ces deux équipes est comparable aux duels entre les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary et ceux entre les Penguins et les Flyers. Peu d’équipes récoltent 50 victoires durant une saison et doivent se contenter du deuxième rang de leur section, comme les Stars. Ça donne une idée de la tâche qui attend le Wild qui, s’il a partagé les honneurs cette saison (2-2), n’a battu les Stars que quatre fois en 12 matchs éliminatoires durant son histoire.

Oilers d’Edmonton (41-30-11, 93 points) – Ducks d’Anaheim (43-33-6, 92 points)

Finalistes lors des deux plus récentes finales de la coupe Stanley, il semble improbable de voir les Oilers répéter l’exploit cette année, qui plus est, sans Leon Draisaitl, qui ratera plusieurs matchs de cette série de premier tour, sinon, la totalité d'entre eux. Mais avant de penser à la finale, il va falloir se débarrasser des Ducks dirigés par le vieux renard qu’est Joel Quenneville, qui ont entamé leur relance avec des jeunes de talent. Disons qu’une victoire de la formation de la Californie ne serait pas si renversante que ça.