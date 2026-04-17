Sera-t-il en uniforme face aux Canadiens?

Depuis le 17 mars, le Lightning de Tampa Bay est privé des services de son capitaine Victor Hedman et celui-ci n'était pas de l'entraînement vendredi.

L'entraîneur Jon Cooper prévoit une mise à jour de son état sous peu. La première ronde débute toutefois ce dimanche, ce qui rend improbable la participation d'Hedman au premier match des séries.

Écoutez le journaliste de RDS, Luc Gélinas, partager l'état d'esprit des joueurs et de l'entraîneur du Lightning de Tampa Bay en vue du premier tour de séries éliminatoires face aux Canadiens de Montréal, vendredi, aux Amateurs de sports.