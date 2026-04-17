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Sera-t-il en uniforme face aux Canadiens?

«Victor Hedman n'est toujours pas dans le giron du Lightning» -Luc Gélinas

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 avril 2026 18:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Victor Hedman n'est toujours pas dans le giron du Lightning» -Luc Gélinas
La présence du capitaine du Lightning de Tampa Bay, Victor Hedman, au premier tour des séries éliminatoires est de plus en plus incertaine. / Cogeco Média

Depuis le 17 mars, le Lightning de Tampa Bay est privé des services de son capitaine Victor Hedman et celui-ci n'était pas de l'entraînement vendredi.

L'entraîneur Jon Cooper prévoit une mise à jour de son état sous peu. La première ronde débute toutefois ce dimanche, ce qui rend improbable la participation d'Hedman au premier match des séries.

Écoutez le journaliste de RDS, Luc Gélinas, partager l'état d'esprit des joueurs et de l'entraîneur du Lightning de Tampa Bay en vue du premier tour de séries éliminatoires face aux Canadiens de Montréal, vendredi, aux Amateurs de sports.

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