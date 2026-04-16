Attaquant peu offensif

L'attaquant du Tricolore, Kirby Dach, a «peiné à se mettre en valeur», a décoché peu de tirs au but et s'est fait peu offensif, à son retour au jeu dans la Ligue nationale, estime Guillaume Lepage, de NHL.com.

Son point fort? Sans doute ses six pieds quatre et ses 220 livres, qui se font rares dans la LNH.

À quoi peut-on s'attendre pour lui en séries? De quelle façon pourrait-il se démarquer? Quel potentiel Martin St-Louis voit en Kirby Dach que certains journalistes ne voient pas?

Écoutez Guillaume Lepage, journaliste au NHL.com, expliquer son point de vue, jeudi soir, avec l'animateur Mario Langlois.