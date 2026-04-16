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Attaquant peu offensif

Kirby Dach: «Il faut qu’il accepte un changement de rôle et de responsabilité»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 avril 2026 20:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Kirby Dach: «Il faut qu’il accepte un changement de rôle et de responsabilité»
Kirby Dach a-t-il encore un avenir avec les Canadiens? / La PResse Candienne / AP Photo / Derik Hamilton

L'attaquant du Tricolore, Kirby Dach, a «peiné à se mettre en valeur», a décoché peu de tirs au but et s'est fait peu offensif, à son retour au jeu dans la Ligue nationale, estime Guillaume Lepage, de NHL.com.

Son point fort? Sans doute ses six pieds quatre et ses 220 livres, qui se font rares dans la LNH.

À quoi peut-on s'attendre pour lui en séries? De quelle façon pourrait-il se démarquer? Quel potentiel Martin St-Louis voit en Kirby Dach que certains journalistes ne voient pas?

Écoutez Guillaume Lepage, journaliste au NHL.com, expliquer son point de vue, jeudi soir, avec l'animateur Mario Langlois.

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