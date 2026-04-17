Affrontement avec Tampa Bay

Les Canadiens de Montréal s’apprêtent à amorcer les séries éliminatoires, avec un premier match dimanche soir face au Lightning de Tampa Bay.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, mettre la table pour cette rencontre vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On est en droit de penser que leurs chances sont meilleures. Et eux, ils croient que leurs chances sont meilleures. Cole Caufield a dit : “Ils ont l’expérience, mais nous, on est affamés depuis notre défaite en séries le printemps passé.” La série, je crois qu'elle va aller jusqu'à la limite. Je suis convaincu que le Canadien est capable de pousser le Lightning à la limite.»