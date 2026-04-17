Fonctionnaires et télétravail

Luc Ferrandez analyse une tendance croissante chez les fonctionnaires: réduire la semaine de travail pour maximiser le télétravail.

En ne se présentant au bureau qu'une seule journée par semaine, ces travailleurs compensent largement leur perte salariale par des économies massives sur le logement en région et les frais de transport.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.

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