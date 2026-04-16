Bialn de la saison de Columbus

Les Blue Jackets de Columbus l'ont échappé en fin de saison régulière, n'arrivant pas à se qualifier pour les séries éliminatoires.

L'une des raisons qui justifient leurs récents échecs est probablement le fait que l'équipe n'a pas de joueur étoile qui se démarque particulièrement, comme le sont Connor McDavid pour les Oilers et Sydney Crosby chez les Penguins.

L'organisation du club a toutefois décidé de renouveler le contrat de leur entraîneur, Rick Bowness.

Écoutez l'ancien joueur des Blue Jackets, Jean-Luc Grand-Pierre, faire le bilan de la saison de l'équipe à l'émission Les amateurs de sports.