L’Iran autorise l’ouverture du détroit d’Ormuz

L’Iran a confirmé qu’il autorisait l’ouverture totale du détroit d’Ormuz vendredi matin, ce qui a entraîné une baisse immédiate du prix du pétrole brut, de 94 $ à 84 $.

Le président américain Donald Trump a toutefois souligné qu'il maintiendrait le blocus sur les ports iraniens jusqu'à ce que leur «transaction avec l'Iran soit conclue à 100 %.»

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, en discuter vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.