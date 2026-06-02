Transport collectif et infrastructures

Réunis à Longueuil, les premiers ministres Mark Carney et Christine Fréchette ont officialisé cinq ententes majeures totalisant un investissement de 10 milliards de dollars en infrastructures.

Ce dénouement met fin à des années de négociations serrées entre Ottawa et Québec.

Dans le détail, le gouvernement fédéral injectera 5,7 milliards de dollars pour moderniser le transport collectif, incluant le tramway de Québec et la ligne bleue à Montréal.