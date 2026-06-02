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Transport collectif et infrastructures

Une entente de 10 milliards $ entre Ottawa et Québec

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 2 juin 2026 à 18:06

Une entente de 10 milliards $ entre Ottawa et Québec
Le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre du Québec, Christine Fréchette, dans son bureau sur la Colline du Parlement à Ottawa, le vendredi 17 avril 2026. / Sean Kilpatrick/ La Presse Canadienne

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Philippe Cantin
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Réunis à Longueuil, les premiers ministres Mark Carney et Christine Fréchette ont officialisé cinq ententes majeures totalisant un investissement de 10 milliards de dollars en infrastructures.

Ce dénouement met fin à des années de négociations serrées entre Ottawa et Québec.

Dans le détail, le gouvernement fédéral injectera 5,7 milliards de dollars pour moderniser le transport collectif, incluant le tramway de Québec et la ligne bleue à Montréal.

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Le reste de l'enveloppe se déploie dans des secteurs critiques : 2,7 milliards de dollars soutiendront les cégeps, universités et résidences étudiantes, tandis qu'un milliard ira à la santé, ciblant notamment l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Enfin, 459 millions de dollars propulseront 11 projets d'électrification des transports à travers la province.

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