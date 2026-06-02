10 G$ d'Ottawa au Québec

Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont conclu un accord historique de près de 10 milliards de dollars.

Ces fonds majeurs seront injectés rapidement dans les infrastructures québécoises, ciblant le logement, la santé et le transport collectif, notamment le tramway de Québec.

Le ministre fédéral et lieutenant politique pour le Québec, Joël Lightbound, s'est réjoui de l'alignement politique efficace avec la première ministre Fréchette.

Il a également tenu à préciser que Québec conservera la pleine latitude pour choisir et prioriser ses projets.

Écoutez Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement, mardi au Québec maintenant.