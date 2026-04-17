Les députés de la CAQ ont chanté ensemble pour rendre hommage à l’ancien premier ministre François Legault la semaine dernière.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle discuter de cette prestation marquante, vendredi, lors du segment Les humeurs de Fred.
«On a fait une espèce de cérémonie En direct de l'univers version TEMU dans une vidéo enregistrée diffusée en direct à la télé. Un peu à la sauce We are the world, on voyait les caquistes avec leurs écouteurs devant le micro. Je ne pouvais pas passer à côté de ce moment marquant de la semaine.»
Il discute ensuite de la réaction virale du présentateur de télévision Patrice Roy face à cette prestation marquante.