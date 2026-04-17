Un sujet brûlant

Dans sa chronique humoristique cette semaine, Étienne Marcoux revient sur une semaine haute en couleur, marquée par le passage remarqué de l'animateur Patrick Lagacé à son balado, Étienne te ramène.

Entre les confidences sur l'usage de certains sacres bien sentis en ondes et les réflexions sur le départ à la retraite d'Alain Crête, le chroniqueur bifurque sur un sujet chaud: le palmarès de l'homme le plus sexy du Québec publié par le magazine 7 Jours.

Écoutez le chroniqueur Étienne Marcoux aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.