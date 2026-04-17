Cancer du sein et délais inacceptables

Quarante-huit heures après sa sortie médiatique dénonçant des délais de laboratoire inacceptables, Audrey Bouchard a enfin obtenu ses résultats: elle entamera dans deux semaines un traitement intensif de chimiothérapie de cinq mois.

Ancienne infirmière, elle qualifie de «mensonges» les prétentions de priorité de Santé Québec, affirmant que le système est paralysé par les négociations politiques au détriment des patients.

Mme Bouchard, qui craint que ce délai n'ait réduit ses chances de survie, demande une enquête du commissaire aux plaintes du CHUM pour obtenir la traçabilité de sa tumeur.

Écoutez Audrey Bouchard, atteinte d’un cancer du sein agressif, témoigner de sa situation vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.