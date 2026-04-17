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Cancer du sein et délais inacceptables

Santé: après sept semaines d'attente, Audrey Bouchard reçoit enfin ses résultats

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 avril 2026 08:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Santé: après sept semaines d'attente, Audrey Bouchard reçoit enfin ses résultats
Audrey Bouchard, atteinte d’un cancer du sein agressif, a dénoncé au 98.5 les délais inacceptables pour obtenir ses résultats de laboratoire au Québec en 2026, ce qui a retardé le début de sa chimiothérapie. / Myroslava/ Adobe Stock

Quarante-huit heures après sa sortie médiatique dénonçant des délais de laboratoire inacceptables, Audrey Bouchard a enfin obtenu ses résultats: elle entamera dans deux semaines un traitement intensif de chimiothérapie de cinq mois. 

Ancienne infirmière, elle qualifie de «mensonges» les prétentions de priorité de Santé Québec, affirmant que le système est paralysé par les négociations politiques au détriment des patients.

Mme Bouchard, qui craint que ce délai n'ait réduit ses chances de survie, demande une enquête du commissaire aux plaintes du CHUM pour obtenir la traçabilité de sa tumeur.

Écoutez Audrey Bouchard, atteinte d’un cancer du sein agressif, témoigner de sa situation vendredi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Si j'avais eu mes résultats en temps opportun, on aurait pu donner un autre type de chimiothérapie? Je voyais mon nouvel oncologue, hier [...] et là, ça urge. Alors non, ça ne changera pas. Ce n'est pas une priorité pour eux [Santé Québec] parce qu'ils sont vraiment dans des négociations politiques. On instrumentalise le système de santé et les malades, ce n'est pas la priorité. Je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Je l'ai vécu trop, trop souvent. Trop longtemps. J'ai vu tellement de gens en détresse...»

Audrey Bouchard

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