Présumé féminicide

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l'arrestation d'un homme de 27 ans, en lien avec le meurtre de sa conjointe, survenu mercredi.

L'homme, qui aurait confessé son geste à des policiers alors qu'il était en crise à l'aéroport Montréal-Trudeau, fait face à une accusation d'homicide involontaire avec arme à feu.

Si l'histoire se confirme, ce serait le 9e féminicide commis dans un contexte de violence conjugale au Québec depuis le début de l’année.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel faire le point sur ce drame, jeudi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

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