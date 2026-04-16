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À quelle aura-t-il lieu dimanche?

L'horaire du match de la série Canadiens-Lightning est toujours incertain

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 avril 2026 16:10

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
L'horaire du match de la série Canadiens-Lightning est toujours incertain
Esprit sportif / Cogeco Média

On ne connaît toujours pas l'heure du premier match de la série Canadiens-Lightning, qui aura lieu dimanche prochain, à Tampa Bay.

L'alignement reste méconnu non plus et demeure incertain, une technique réservée aux séries éliminatoires, explique le chroniqueur sportif Meeker Guerrier.

Écoutez-le aborder ce sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés

  • La joueuse de tennis Leylah Fernandez participe au BOSS Open;
  • Denis Shapovalov a de son côté remporté sa partie de tennis en quart de finale au BOSS Open;
  • Le circuit LIV Golf est-il en péril?

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