À quelle aura-t-il lieu dimanche?

On ne connaît toujours pas l'heure du premier match de la série Canadiens-Lightning, qui aura lieu dimanche prochain, à Tampa Bay.
L'alignement reste méconnu non plus et demeure incertain, une technique réservée aux séries éliminatoires, explique le chroniqueur sportif Meeker Guerrier.
Écoutez-le aborder ce sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
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