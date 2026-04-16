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Selon des données de Santé Québec

Attente diminuée aux urgences: «Pas de grande différence sur le terrain»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 avril 2026 16:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Attente diminuée aux urgences: «Pas de grande différence sur le terrain»
Le temps d’attente aux urgences au Québec s’est légèrement amélioré, mais la situation reste critique dans plusieurs hôpitaux, selon des données de Santé Québec dévoilées jeudi. / toodtuphoto / Adobe Stock

Le temps d’attente aux urgences au Québec s’est légèrement amélioré, mais la situation reste critique dans plusieurs hôpitaux, selon des données de Santé Québec dévoilées jeudi.

Le séjour moyen, d’environ 16 h 48 minutes, s’est toutefois amélioré de seulement 24 minutes par rapport à l’année dernière.

Écoutez le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, brosser le portrait de la situation au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Les chiffres qui se sont améliorés, ça paraît bien sur un tableau Excel, mais dans la vie de tous les jours, puis sur le terrain, ça ne fait pas une grosse différence pour nous et les patients. On attend encore très longtemps. Malheureusement, l'ensemble des projets innovants qu'on a voulu mettre de l'avant à l'urgence pour être plus efficaces, ont été refusés par Santé Québec. Malgré tout ça, les chiffres se sont améliorés, mais ça aurait pu encore être mieux.»

Dr Gilbert Boucher

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