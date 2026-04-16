Le temps d’attente aux urgences au Québec s’est légèrement amélioré, mais la situation reste critique dans plusieurs hôpitaux, selon des données de Santé Québec dévoilées jeudi.

Le séjour moyen, d’environ 16 h 48 minutes, s’est toutefois amélioré de seulement 24 minutes par rapport à l’année dernière.

Écoutez le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, brosser le portrait de la situation au micro de l’animateur Philippe Cantin.