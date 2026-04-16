Ramasser après pitou et minou

Chaque jour, des milliers de sacs de plastique remplis de matières fécales finissent dans les poubelles publiques, générant du méthane, un puissant gaz à effet de serre, lors de leur décomposition dans les sites d'enfouissement.

Pour contrer ce fléau, l'entreprise Compost Montréal lance un service innovant de collecte et de transformation sécurisée des déjections de chiens et de chats directement à votre porte.

Écoutez Stephen McLeod, directeur général de Compost Montréal, expliquer le fonctionnement de ce nouveau service, jeudi après-midi, au Québec maintenant.