Chanson «Killer Instinct» pour les séries

L’auteur-compositeur-interprète Rick Duff a récemment dévoilé sa chanson « Killer Instinct », en collaboration avec Diane Bibeau, organiste du Centre Bell, pour encourager les Canadiens de Montréal lors des séries éliminatoires 2026.
Écoutez l’artiste discuter de cette œuvre et de son processus de création, jeudi, au micro de la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix.
«J'avais vraiment envie d'écrire une toune pour les Canadiens de Montréal, mais je n'avais pas envie de me dénaturer. Donc, ça allait être country rock et anglophone. Je voulais vraiment essayer de crinquer les joueurs dans le vestiaire. Je me suis dit: "S'il y a une chance que ça joue dans le char à Cole Caufield, je veux une toune qui a de la drive."»
L’artiste discute ensuite de sa collaboration avec l’organiste du Centre Bell et du tournage qui s’est déroulé sur les lieux mêmes.