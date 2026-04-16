Chanson «Killer Instinct» pour les séries

L’auteur-compositeur-interprète Rick Duff a récemment dévoilé sa chanson « Killer Instinct », en collaboration avec Diane Bibeau, organiste du Centre Bell, pour encourager les Canadiens de Montréal lors des séries éliminatoires 2026.

Écoutez l’artiste discuter de cette œuvre et de son processus de création, jeudi, au micro de la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix.