Élections partielles difficiles pour Poilièvre

Le Parti libéral du Canada, mené par le premier ministre Mark Carney, a remporté une victoire significative lors des trois élections partielles tenues hier, devenant le premier gouvernement de l'histoire canadienne à obtenir la majorité en cours de mandat.
En plus de conserver deux sièges dans la grande région de Toronto, le parti a réussi un exploit dans la circonscription de Terrebonne, au Québec, ravissant ce château fort bloquiste avec une avance de plus de 700 voix.
Écoutez le correspondant de La Presse à Ottawa, Antoine Trépanier, analyser la portée de ces résultats, mardi, à l'émission de Philippe Cantin.
Cette victoire dans Terrebonne confirme la popularité de Mark Carney au Québec.
«Mark Carney est apprécié. C'est le politicien le plus populaire au Canada, certes, mais c'est aussi le politicien le plus populaire au Québec.»
De son côté, le Parti conservateur a vu sa part de vote chuter radicalement dans les trois circonscriptions, alimentant les discussions sur le leadership de son chef, Pierre Poilievre.