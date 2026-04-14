Élections partielles difficiles pour Poilièvre

Le Parti libéral du Canada, mené par le premier ministre Mark Carney, a remporté une victoire significative lors des trois élections partielles tenues hier, devenant le premier gouvernement de l'histoire canadienne à obtenir la majorité en cours de mandat.

En plus de conserver deux sièges dans la grande région de Toronto, le parti a réussi un exploit dans la circonscription de Terrebonne, au Québec, ravissant ce château fort bloquiste avec une avance de plus de 700 voix.

Écoutez le correspondant de La Presse à Ottawa, Antoine Trépanier, analyser la portée de ces résultats, mardi, à l'émission de Philippe Cantin.

Cette victoire dans Terrebonne confirme la popularité de Mark Carney au Québec.