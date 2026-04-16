L'état de santé du défenseur Noah Dobson inquiéterait sérieusement chez les Canadiens à l'aube de l'affrontement contre le Lightning de Tampa Bay.

Selon les informations rapportées par Renaud Lavoie, il serait «très surprenant» que le défenseur puisse participer à la première ronde des séries éliminatoires. Dobson s'est blessé le week-end dernier en bloquant un tir avec son pouce, subissant une fracture à la main.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il s'agit d'une perte immense pour la brigade défensive du Tricolore. Dobson, qui a récolté 47 points cette saison sans même faire partie de la première vague d'avantage numérique, apporte une présence physique imposante du haut de ses 6 pieds 4 pouces.

De plus, son absence accentue la pénurie de défenseurs droitiers naturels au sein de la formation, ne laissant que le jeune David Reinbacher pour occuper ce rôle en attendant le retour espéré d'Alexandre Carrier.

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