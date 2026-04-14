Manque à gagner du gouvernement fédéral

La suppression de la taxe d'accise sur l'essence, annoncée par Mark Carney mardi matin sera profitable pour les automobilistes, avec des épargnes de 10 sous par litre, estime le professeur en économie, Patrick Gonzalez.

Attention, alerte-t-il toutefois, l'argent va devoir «revenir de quelque part», expliquant que cette mesure va se traduire en une réduction importante de revenus pour le gouvernement fédéral.

M. Gonzalez prévoit aussi que les Québécois devront attendre plusieurs mois avant que la situation à la pompe revienne à la normale.

Écoutez Patrick Gonzalez, professeur agrégé au département d'économique de l'Université Laval, se prononcer sur le sujet, mardi, au micro de Phillipe Cantin.