Les trois principaux responsables quittent

Le Bloc Québécois souhaite que les dirigeants qui ont récemment quitté leurs fonctions au Port de Montréal, Julie Gascon, Paul Bird et Alban Fournier, puissent s'expliquer au Comité permanent des transports.

Ces départs surviennent à la suite de l'annonce d'un investissement de 1,16 milliards pour le projet d'expansion du port de Contrecoeur.

Écoutez le député du Bloc Québécois, Xavier Barsalou Duval, discuter de la motion déposée, mercredi, à La commission.