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Les trois principaux responsables quittent

Port de Montréal: «On se demande ce qui se passe» -Xavier Barsalou Duval

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Entendu dans

La commission

le 15 avril 2026 13:56

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Port de Montréal: «On se demande ce qui se passe» -Xavier Barsalou Duval
Les travaux du terminal de Contrecoeur sont déjà en cours. / La Presse Canadienne

Le Bloc Québécois souhaite que les dirigeants qui ont récemment quitté leurs fonctions au Port de Montréal, Julie Gascon, Paul Bird et Alban Fournier, puissent s'expliquer au Comité permanent des transports.

Ces départs surviennent à la suite de l'annonce d'un investissement de 1,16 milliards pour le projet d'expansion du port de Contrecoeur.

Écoutez le député du Bloc Québécois, Xavier Barsalou Duval, discuter de la motion déposée, mercredi, à La commission.

«On se demande ce qui se passe. Quand t'as les trois principaux responsables de l'organisation qui quittent à peu près en même temps que le gouvernement annonce 1,16 M$ pour un projet. Bien, c'est inquiétant. En général, c'est un signal d'alarme. Donc, j'aimerais les entendre pour qu'ils viennent nous rassurer. Parce que la question, c'est: "Est-ce que c'est lié à un climat de travail qui est dysfonctionnel?" Est-ce que c'est lié au projet en tant que tel? On sait que c'est quand même le projet qui est assez controversé.»

Xavier Barsalou Duval

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