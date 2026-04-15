Les trois principaux responsables quittent

Le Bloc Québécois souhaite que les dirigeants qui ont récemment quitté leurs fonctions au Port de Montréal, Julie Gascon, Paul Bird et Alban Fournier, puissent s'expliquer au Comité permanent des transports.
Ces départs surviennent à la suite de l'annonce d'un investissement de 1,16 milliards pour le projet d'expansion du port de Contrecoeur.
Écoutez le député du Bloc Québécois, Xavier Barsalou Duval, discuter de la motion déposée, mercredi, à La commission.
«On se demande ce qui se passe. Quand t'as les trois principaux responsables de l'organisation qui quittent à peu près en même temps que le gouvernement annonce 1,16 M$ pour un projet. Bien, c'est inquiétant. En général, c'est un signal d'alarme. Donc, j'aimerais les entendre pour qu'ils viennent nous rassurer. Parce que la question, c'est: "Est-ce que c'est lié à un climat de travail qui est dysfonctionnel?" Est-ce que c'est lié au projet en tant que tel? On sait que c'est quand même le projet qui est assez controversé.»