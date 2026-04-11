PSPP s'est entretenu avec l'organisation

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a récemment accordé une entrevue au média de droite controversé Rebel News, non reconnu comme un média d’information par le Conseil de presse.

Cette décision du chef du Parti québécois a soulevé de nombreuses critiques, même si ce dernier a affirmé ne pas cautionner la ligne éditoriale de Rebel News.

Paul St-Pierre Plamondon n’est toutefois pas le premier politicien à s’entretenir avec cette organisation. Maxime Bernier, Éric Duhaime et Manon Massé avaient fait de même.

Quelle place la société québécoise devrait-elle donc accorder à de telles plateformes?

Écoutez le chroniqueur et docteur en droit Frédéric Bérard se pencher sur la question, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.