La vallée du Saint-Laurent est sous surveillance

Jacques Locat, expert en mouvements de terrain, est à La commission pour discuter de la situation d'urgence à Shawinigan, où des milliers de résidents vivent en zone à risque.

Il explique que ces menaces sont liées aux sédiments argileux présents dans toute la vallée du Saint-Laurent.

Il précise que si l'argile peut paraître solide à l'état naturel, elle peut soudainement «couler comme de l'eau» si elle est remaniée par l'érosion ou les crues.

Bien que le Québec soit la deuxième province canadienne la plus touchée par des glissements meurtriers, l'expert souligne l'importance de la cartographie gouvernementale pour l'aménagement sécuritaire du territoire.

Écoutez Jacques Locat, professeur émérite à l’Université Laval spécialiste en glissements de terrain, expliquer le tout, mercredi à La commission.