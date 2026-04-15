Une guerre «presque terminée»?

Donald Trump a récemment déclaré sur les ondes de Fox News que la guerre avec l’Iran était «presque terminée», affirmant que le régime de Téhéran souhaite «désespérément» un accord.

Malgré cette confiance affichée et l'évocation de possibles négociations au Pakistan, la situation sur le terrain demeure extrêmement complexe et tragique pour la population civile.

Écoutez Laura-Julie Perreault, chroniqueuse aux affaires internationales à La Presse, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.

La journaliste internationale, de retour de Turquie, rapporte que les Iraniens rencontrés craignent paradoxalement davantage une paix qui maintiendrait le régime actuel qu’une poursuite du conflit.

Elle souligne l'ampleur de la répression interne, rappelant des massacres d'une brutalité inédite ayant coûté la vie à des milliers de personnes.