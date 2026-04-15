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Grand coup dans la région de Québec

Farnell Morisset: un premier «candidat influenceur» au Parti libéral du Québec

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 15 avril 2026 13:03

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Farnell Morisset: un premier «candidat influenceur» au Parti libéral du Québec
La commission / Cogeco Média

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a frappé un grand coup dans la région de Québec avec l'annonce de la candidature de l'influenceur Farnell Morisset dans la circonscription de Taschereau.

Pour Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle, il s'agit d'un virage stratégique majeur de la part du chef Charles Milliard, qui mise sur un vulgarisateur juridique et économique extrêmement présent sur les réseaux sociaux pour séduire un électorat plus jeune et traditionnellement moins porté vers les libéraux.

Écoutez la discussion entre les deux animateurs, mercredi après-midi, à l'émission La commission.

Ingénieur civil, membre du Barreau de New York et détenteur d'une maîtrise de la London School of Economics, Farnell Morisset ne correspond pas au cliché de l'influenceur superficiel.

Sa candidature dans Taschereau, château fort solidaire représenté par Étienne Grandmont, est qualifiée d'audacieuse.

Le PLQ, arrivé troisième lors du dernier scrutin dans cette circonscription, espère que la notoriété numérique de Morisset pourra créer une brèche dans ce bastion de Québec solidaire et du Parti québécois.

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