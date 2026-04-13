Blocus de Trump dans le détroit d’Ormuz

Après l’échec des négociations entre les États-Unis et l’Iran, Donald Trump a annoncé la mise en place d’un blocus dans le détroit d’Ormuz, entré en vigueur lundi matin.
Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire au Département de science politique de l’Université du Québec à Montréal, en discuter lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Alors, il y a un double blocus. Il y a le blocus américain contre les navires qui passent par des ports iraniens, et il y a le contrôle du détroit par l'Iran qui empêche dans le détroit d'Ormuz tout navire qui n'a pas eu l'autorisation de son régime de passer. Mais même si on fait un blocus naval, ça ne veut pas dire qu'on fait plier l'adversaire. Et rien ne nous indique que l'Iran va simplement être tellement asphyxié économiquement qu'elle va capituler aux demandes américaines.»
Le professeur explique ensuite les effets potentiels de cette action du président américain.