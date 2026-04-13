Blocus de Trump dans le détroit d’Ormuz

Après l’échec des négociations entre les États-Unis et l’Iran, Donald Trump a annoncé la mise en place d’un blocus dans le détroit d’Ormuz, entré en vigueur lundi matin.

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire au Département de science politique de l’Université du Québec à Montréal, en discuter lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.