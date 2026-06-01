Conflit Israël-Hezbollah

Alors que l’Iran vient de suspendre ses négociations avec les États-Unis, le politologue Kevan Gafaïti analyse l'échec de la stratégie de «pression maximale» de Donald Trump.

Face aux bombardements israéliens sur Beyrouth, Téhéran lie désormais son sort au Liban et exhorte les habitants du Nord d'Israël à évacuer.

Bien que l'économie iranienne soit asphyxiée par l'inflation et les sanctions internationales, Kevan Gafaïti rappelle que le régime, habitué à la précarité, mise sur une guerre d'usure.

Écoutez Kevan Gafaïti, président-fondateur de l’Institut des Relations Internationales et de Géopolitique, expliquer le tout lundi midi à La commission.