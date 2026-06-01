Le gouvernement fédéral est-il trop inactif?

Alors que le Canada traverse une récession technique, le chef conservateur Pierre Poilievre et son parti accentuent la pression sur le gouvernement de Mark Carney.

Invité à l'émission La commission, le député conservateur Luc Berthold a rejeté l'idée d'un simple débat politique, pointant du doigt la détresse réelle dans les banques alimentaires et les faillites d'entreprises.

Les conservateurs exigent que le premier ministre vienne s'expliquer de toute urgence devant la Chambre des communes.

Écoutez Luc Berthold, député du Parti conservateur, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi midi.