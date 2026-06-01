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Le gouvernement fédéral est-il trop inactif?

Récession au Canada: les conservateurs réclament des comptes à Mark Carney

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Entendu dans

La commission

le 1 juin 2026 12:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Récession au Canada: les conservateurs réclament des comptes à Mark Carney
Luc Berthold, député de Mégantic—L'Érable—Lotbinière / Adrian Wyld/ La Presse Canadienne

Alors que le Canada traverse une récession technique, le chef conservateur Pierre Poilievre et son parti accentuent la pression sur le gouvernement de Mark Carney.

Invité à l'émission La commission, le député conservateur Luc Berthold a rejeté l'idée d'un simple débat politique, pointant du doigt la détresse réelle dans les banques alimentaires et les faillites d'entreprises.

Les conservateurs exigent que le premier ministre vienne s'expliquer de toute urgence devant la Chambre des communes.

Écoutez Luc Berthold, député du Parti conservateur, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi midi.  

«Quand je vois les gens faire la file dans les banques alimentaires, quand je vois des entreprises [...] fermer leurs portes [...] et quand je vois qu'on est le seul pays du G7 en récession, je me dis : "Non, il n'y a rien de technique là-dedans, c'est vrai."»

Luc Berthold

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