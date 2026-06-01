Coût astronomique

Alors que la facture des médicaments contre le cancer a franchi le cap du milliard de dollars au Québec, l’experte en assurance médicaments Johanne Brosseau jette un pavé dans la mare au micro de La commission.

Elle y dénonce un système d'une complexité sans nom et d'une grande iniquité entre le régime public (RAMQ) et les régimes privés.

En révélant les mécanismes de négociations confidentielles de rabais et le mode de fonctionnement réel des assureurs, elle met en lumière les aberrations d'un modèle mixte devenu difficilement viable à long terme.

Écoutez Johanne Brosseau, experte en assurance médicament, expliquer le tout, lundi après-midi à La commission.