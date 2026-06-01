«Je me souviens d'un Québec blanc»

Une manifestation d'une vingtaine de suprémacistes blancs munis d'une banderole haineuse à Shawinigan suscite de vives réactions politiques.

Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, a qualifié les images de «dégueulasses», tout en se réjouissant de l'unanimité des Québécois pour dénoncer cet événement.

Tout en laissant la Sûreté du Québec mener son enquête, le ministre a rappelé que la lutte contre l'intolérance ne dépend pas uniquement des politiques gouvernementales, mais d'une prise de conscience collective au quotidien.

Les animateurs ont ensuite ouvert le débat sur l'importance du dialogue pour désamorcer les tensions.

Écoutez Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, réagir à l'événement, lundi à La commission.