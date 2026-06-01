Son mari tente d’obtenir sa résidence permanente

Jay Naidoo, ancien bras droit de Nelson Mandela dans sa lutte contre l’apartheid et conjoint de Lucie Pagé, tente en vain depuis maintenant 48 mois d’obtenir sa résidence permanente au Québec.
Écoutez Lucie Pagé discuter, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, de la situation de son mari qui a maintenant 71 ans.
Elle explique notamment qu'il est perçu comme un danger en raison de ses anciens liens avec l'ANC.
«C'est le seul pays au monde qui le soupçonne comme ça. Partout où il passe sur la planète, il est accueilli à bras ouverts. Avec tout ce qu'il a fait, les prix qu'il a gagnés. C'est une cruauté sans nom, ce qu'on nous a fait vivre depuis les dernières années. Ça fait 27 ans qu'il n'est plus membre de l'ANC. Mais on considère n'importe qui ayant été membre de l'ANC comme un terroriste.»