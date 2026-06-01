Les employés approuvent à 89 %

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur la saga de Postes Canada, dont les employés ont officiellement approuvé l'entente de principe à 89 %.

Bien que Nathalie Normandeau qualifie ce résultat de très convaincant et y voie une étape importante, Luc Ferrandez tempère l'enthousiasme en affirmant que le dossier est loin d'être réglé.

Selon lui, la société d'État devra impérativement augmenter ses revenus, renégocier avec Purolator et obtenir des concessions de ses employés, notamment pour la livraison en soirée et les fins de semaine.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir à cette nouvelle, lundi après-midi.