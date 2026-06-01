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Les employés approuvent à 89 %

Nouvelle entente à Postes Canada: un dossier loin d'être réglé

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Entendu dans

La commission

le 1 juin 2026 13:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Nouvelle entente à Postes Canada: un dossier loin d'être réglé
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur la saga de Postes Canada, dont les employés ont officiellement approuvé l'entente de principe à 89 %.

Bien que Nathalie Normandeau qualifie ce résultat de très convaincant et y voie une étape importante, Luc Ferrandez tempère l'enthousiasme en affirmant que le dossier est loin d'être réglé.

Selon lui, la société d'État devra impérativement augmenter ses revenus, renégocier avec Purolator et obtenir des concessions de ses employés, notamment pour la livraison en soirée et les fins de semaine.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir à cette nouvelle, lundi après-midi. 

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