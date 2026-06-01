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Allocution de Christine Fréchette

Rénovation des infrastructures: la CAQ présentera bientôt son plan

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 1 juin 2026 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Rénovation des infrastructures: la CAQ présentera bientôt son plan
La première ministre du Québec, Christine Fréchette, prend la parole lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à Montréal, le lundi 1er juin 2026. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a confirmé que le nouveau gouvernement de la CAQ présenterait de façon imminente son plan pour la rénovation des infrastructures relevant du champ de compétence provincial.

Le déficit de maintien des infrastructures est évalué à 45 milliards de dollars. C'est le ministre Eric Girard qui déposera un plan devant dresser la marche à suivre pour amorcer ce rattrapage.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter lundi, à l'émission La commission, de cette allocution de la première ministre à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

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