Allocution de Christine Fréchette

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a confirmé que le nouveau gouvernement de la CAQ présenterait de façon imminente son plan pour la rénovation des infrastructures relevant du champ de compétence provincial.

Le déficit de maintien des infrastructures est évalué à 45 milliards de dollars. C'est le ministre Eric Girard qui déposera un plan devant dresser la marche à suivre pour amorcer ce rattrapage.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter lundi, à l'émission La commission, de cette allocution de la première ministre à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.