Test de réalité pour la première ministre

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez se penchent sur la Coalition Avenir Québec (CAQ) et la première ministre, Christine Fréchette.

Après une semaine difficile marquée par les études de crédits, les commissaires analysent la baisse de crédibilité de la chef du gouvernement, autrefois perçue comme la candidate du changement.

Usure du pouvoir, compressions budgétaires qui empêchent de régler les problèmes en «jetant de l'argent» et une impression de déconnexion face à la réalité... le duo évalue les pistes de solutions pour que la première ministre livre de réelles performances sur le fond, notamment sur l'enjeu crucial du logement.

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi à La commission.