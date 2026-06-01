Bilan de fin de saison et perspectives d'avenir

Alors que la saison des Canadiens de Montréal est terminée depuis vendredi, le descripteur Martin McGuire livre son bilan au micro de La commission.

Revenant sur la conférence de presse de Jeff Gorton et Kent Hughes, il souligne la lucidité de la direction, qui se dit satisfaite des progrès accomplis tout en reconnaissant le chemin qu'il reste à parcourir.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, lundi à La commission.

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