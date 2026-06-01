La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain la relance du projet d’agrandissement du Palais des congrès de Montréal.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.