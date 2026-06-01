La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain la relance du projet d’agrandissement du Palais des congrès de Montréal.
Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Les ministres concernés, semble-t-il, ont reçu l'ordre de dépoussiérer le dossier, de le remettre sur les rails. Mais là, on est très très loin d'une première pelletée de terre. Pourquoi? Parce que Christine Fréchette ne veut rien savoir d'un projet en mode traditionnel où c'est le gouvernement du Québec, donc les contribuables québécois, qui paieraient l'entièreté de la facture. La première ministre veut que le fédéral, la Ville de Montréal, et le privé embarque pour financer ce projet là.»