Projet qui coûterait 22 millions $ par année

La contraception représenterait un coût de 22 millions de dollars par année si elle était gratuite au Québec, relève jeudi une étude de l’IRIS qui s’est penchée sur le sujet.

Écoutez Ève-Lyne Couturier, chercheuse à l’IRIS et autrice de l’étude La contraception gratuite au Québec : calcul des coûts et retombées, discuter de ses résultats jeudi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

La chercheuse souligne notamment les nombreux effets, pour les femmes, de rendre la contraception gratuite, notamment en établissant une comparaison avec le cas de la Colombie-Britannique.