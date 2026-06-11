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Projet qui coûterait 22 millions $ par année

Faut-il rendre la contraception gratuite au Québec?

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Entendu dans

La commission

le 11 juin 2026 13:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Faut-il rendre la contraception gratuite au Québec?
La contraception représenterait un coût de 22 millions de dollars par année si elle était gratuite au Québec, relève jeudi une étude de l’IRIS qui s’est penchée sur le sujet. / Towfiqu Barbhuiya / Adobe Stock

La contraception représenterait un coût de 22 millions de dollars par année si elle était gratuite au Québec, relève jeudi une étude de l’IRIS qui s’est penchée sur le sujet.

Écoutez Ève-Lyne Couturier, chercheuse à l’IRIS et autrice de l’étude La contraception gratuite au Québec : calcul des coûts et retombées, discuter de ses résultats jeudi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

La chercheuse souligne notamment les nombreux effets, pour les femmes, de rendre la contraception gratuite, notamment en établissant une comparaison avec le cas de la Colombie-Britannique.

« En Colombie-Britannique, la gratuité a été mise en place en 2023. Puis, on a vu que beaucoup de femmes choisissaient de se tourner vers le stérilet ou l’implant, ce qu’elles ne faisaient pas auparavant, parce qu’il y avait la barrière du coût. Le fait de rendre la contraception gratuite, c’est un enjeu de santé publique qui concerne l’ensemble de la société.»

Ève-Lyne Couturier

Écoutez la chercheuse expliquer ensuite en quoi la contraception féminine gratuite serait bénéfique pour la société entière.

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