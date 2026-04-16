Recap politique à saveur sportive

C’est le moment pour la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau de présenter son récap politique de la semaine à coups de métaphores sportives.
Écoutez cette chronique hebdomadaire, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin, qui débute par le tour du chapeau de la semaine : l’obtention d’un gouvernement majoritaire pour les libéraux de Mark Carney.
«Résultat final, 174 députés pour les libéraux à la Chambre des communes, 140 pour les conservateurs, 22 pour le Bloc québécois, six pour le NPD et un siège pour le Parti vert. C’est un total de 343 députés. Et monsieur Carney fait partie des 100 personnalités les plus influentes, selon le Time Magazine C’est son amie Christine Lagarde qui a rédigé le paragraphe faisant l’éloge de ses qualités. On l’a comparé à George Clooney de la finance. C’est un homme extrêmement apprécié par ses pairs partout à l’international.»