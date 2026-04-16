Recap politique à saveur sportive

C’est le moment pour la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau de présenter son récap politique de la semaine à coups de métaphores sportives.

Écoutez cette chronique hebdomadaire, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin, qui débute par le tour du chapeau de la semaine : l’obtention d’un gouvernement majoritaire pour les libéraux de Mark Carney.