Nouveau sondage

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Les Québécois plus ouverts à l'immigration que le reste du Canada?

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Entendu dans

La commission

le 29 mai 2026 13:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les Québécois plus ouverts à l'immigration que le reste du Canada?
La commission / Cogeco Média

Un sondage de l’Institut Environics révèle que les Québécois affichent une plus grande tolérance envers l’immigration que leurs voisins canadiens, notamment en ce qui a trait aux impacts économiques. 

Contrairement à certains stéréotypes partagés sur le Québec, les données démontrent une ouverture relative au Québec.

À la question: «Y a-t-il trop d'immigration au Canada?», le Québec se situe six points sous la moyenne canadienne, avec 60% de répondants en accord avec cette affirmation et 31% de Québécois en désaccord contre 27% pour le reste du pays.

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur politique et créateur de Qc125, discuter de son analyse, vendredi, à La commission.

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