Nouveau sondage

Un sondage de l’Institut Environics révèle que les Québécois affichent une plus grande tolérance envers l’immigration que leurs voisins canadiens, notamment en ce qui a trait aux impacts économiques.

Contrairement à certains stéréotypes partagés sur le Québec, les données démontrent une ouverture relative au Québec.

À la question: «Y a-t-il trop d'immigration au Canada?», le Québec se situe six points sous la moyenne canadienne, avec 60% de répondants en accord avec cette affirmation et 31% de Québécois en désaccord contre 27% pour le reste du pays.

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur politique et créateur de Qc125, discuter de son analyse, vendredi, à La commission.