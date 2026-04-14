Des routes durables plutôt que des stades

Alors que Vancouver et Toronto s'apprêtent à dépenser des centaines de millions, voire des milliards, pour accueillir la Coupe du monde de soccer, Luc Ferrandez salue le réalisme de Montréal.

La métropole québécoise accueillera plutôt les Championnats du Monde de cyclisme sur route en 2026, un événement dont le coût pour les fonds publics est estimé à 40 millions de dollars.

Contrairement à la FIFA, qui impose des exigences coûteuses et éphémères, l'exigence principale de l'UCI est la qualité des routes.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi matin au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne qu'investir pour réparer l'asphalte entre Brossard, Saint-Hilaire et Montréal profite directement aux citoyens bien après la compétition.