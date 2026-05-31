Tendance inquiétante

Un drame survenu récemment en Beauce, où un homme a perdu la vie après avoir commandé de la cocaïne en ligne, met en lumière les dérivées de la publicité sur les réseaux sociaux.

Pour tester l'authenticité de ces publicités faisant la promotion d'achat de drogue en ligne, le journaliste Carl Marchand a mené une enquête percutante en réussissant à acheter pour 135 $ de cocaïne et de MDMA, livrées directement à sa porte par Purolator.

Cette démarche journalistique démontre à quel point l'accès à des substances illicites et à des médicaments de prescription est facilité par des géants du web comme Meta, qui refuse de serrer la vis sur le contenu diffuser par les annonceur sur sa plateforme.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, commenter cette tendance en ligne, dimanche, au micro de Denis Lévesque.