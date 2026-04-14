Déficit routier de 24 milliards

La saison des nids-de-poule frappe durement le Grand Montréal cette année.

Nicolas Ryan, porte-parole de CAA-Québec, rapporte une augmentation de 30% des remorquages liés aux crevaisons depuis le début du mois d'avril par rapport à l'an dernier.

La métropole enregistre à elle seule environ 100 incidents par jour.

Avec un déficit de maintien des actifs routiers estimé à 24 milliards de dollars pour la province, CAA-Québec souligne que les investissements actuels ne suffisent pas à rattraper des décennies de sous-financement.

Écoutez Nicolas Ryan, porte-parole pour CAA Québec, expliquer le tout, mardi matin au micro de Patrick Lagacé.