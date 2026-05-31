Selon une enquête de CTV

Une enquête de CTV révèle que des employés corrompus dans les aéroports changeraient les étiquettes de bagages dans le but de faire transiter de la drogue à l'échelle internationale, à l’insu de voyageurs totalement innocents. Un nouveau stratagème qui devient hautement préoccupant.

Ce réseau clandestin expose des Canadiens à des arrestations injustifiées et à de lourdes peines d’emprisonnement lors de leur arrivée à l’étranger, notamment en République Dominicaine, au Maroc, en France, en Allemagne, aux Philippines et en Corée du Sud.

Écoutez la journaliste et collaboratrice du 98.5, Fadwa Lapierre, sur les activités à faire, dimanche, au micro de Denis Lévesque.