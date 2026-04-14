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Les défis de la première ministre

«Comment va-t-elle incarner le changement au lieu de simplement le dire?»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 avril 2026 07:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
«Comment va-t-elle incarner le changement au lieu de simplement le dire?»
Christine Fréchette a fait sa première prise de parole officielle comme première ministre du Québec. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Christine Fréchette a fait sa première prise de parole officielle au lendemain de sa nomination comme première ministre du Québec.

Plusieurs mesures devraient marquer son entrée en fonction, comme la détaxation des produits d’épicerie, le remboursement de la taxe de bienvenue et de la taxe carbone pour les agriculteurs.

Elle aura aussi la lourde tâche de rassembler son parti, qui s’est divisé pendant la course à la chefferie. La première ministre aurait déjà entamé des discussions avec Bernard Drainville, mais le flou persiste sur l’avenir de Simon Jolin-Barrette.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser la première prise de parole de Christine Fréchette, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Autre sujet abordé

  • Victoires aux élections partielles: les libéraux deviennent majoritaires.


 

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