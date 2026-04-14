Les défis de la première ministre

Christine Fréchette a fait sa première prise de parole officielle au lendemain de sa nomination comme première ministre du Québec.

Plusieurs mesures devraient marquer son entrée en fonction, comme la détaxation des produits d’épicerie, le remboursement de la taxe de bienvenue et de la taxe carbone pour les agriculteurs.

Elle aura aussi la lourde tâche de rassembler son parti, qui s’est divisé pendant la course à la chefferie. La première ministre aurait déjà entamé des discussions avec Bernard Drainville, mais le flou persiste sur l’avenir de Simon Jolin-Barrette.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser la première prise de parole de Christine Fréchette, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

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