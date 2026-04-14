Frédéric Labelle, «l’anthropologue maison» de Lagacé le matin, nous présente une initiative ludique et originale: le Guide des salles de bain Cashmere.

À l'instar des étoiles Michelin, ce guide décerne des «fleurs» aux établissements montréalais selon des critères rigoureux tels que le design, la propreté, l’ambiance et même la qualité du savon.

Accompagné de la critique gastronomique Élise Tastet, il dévoile le top 3 de la métropole.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, donner tous les détails à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.