D'autres femmes témoignent

Le chanteur français Patrick Bruel fait à nouveau l’objet d’accusations d’agressions sexuelles de la part de plusieurs femmes qui témoignent dans Mediapart et le magazine Elle.

Les faits relatés se seraient déroulés entre 1992 et 2019 et ressemblent aux précédents témoignages avec des modus operandi similaires: des agressions dans des loges ou des hôtels, et un entourage professionnel informé, mais inactif.

Certaines femmes allèguent aussi qu’elles étaient mineures au moment des faits.

Le chanteur nie toutes ces accusations.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

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