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Légendes britanniques de la musique

«Rock & Roll Hall of Fame»: Iron Maiden et Phil Collins intronisés

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 avril 2026 08:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Rock & Roll Hall of Fame»: Iron Maiden et Phil Collins intronisés
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

C’est une année faste pour les légendes britanniques de la musique.

Catherine Brisson annonce que le mythique groupe de heavy metal Iron Maiden sera enfin intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, une distinction attendue depuis longtemps par leurs nombreux fans montréalais.

Phil Collins reçoit également cet honneur à titre d'artiste solo, lui qui y figurait déjà avec Genesis.

La cuvée de cette année, aux horizons variés, inclut aussi Oasis, Billy Idol, Sade, ainsi que le groupe de rap Wu-Tang Clan. 

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi à Lagacé le matin

La grande cérémonie d’intronisation se tiendra le 14 novembre prochain à Los Angeles.

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